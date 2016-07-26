Девушка-монстр и идеал красоты: интересное в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 27 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в городе сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до 23 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Сегодня в прокат выходит комедия с элементами фантастики, которую большинство западных критиков встретили с большим воодушевлением «Моя девушка — монстр» с Энн Хэтэуэй в главной роли (16+). Сюжет таков: гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями. Старт проката в Красноярске 9:00.

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В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» откроется выставка косметики и парфюмерии, парикмахерских, косметических услуг «Идеал красоты». В выставке участвуют студии эстетической косметологии, учебные и оздоровительные центры, имидж-студии, компании-дистрибьюторы профессиональных косметических марок и оборудования. Ежегодно выставку посещают специалисты индустрии красоты (косметологи, парикмахеры, визажисты, мастера по маникюру) и индустрии моды (производители, дизайнеры одежды, розничные продавцы одежды).

В 18:00 в краевой научной библиотеке (Карла Маркса, 114) пройдут традиционные чтения на подушках, темой которых будет «Ленин такой молодой». 120 лет назад, в мае 1897 года, Владимир Ленин прибыл в сибирскую ссылку в Шушенское, где он провел три года.

«Не вдаваясь в полемику, мы будем читать воспоминания об этом времени его друзей, родных и товарищей, а также местных жителей, на чьих глазах протекала жизнь ссыльной семьи», — делятся планами организаторы.

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Подобные чтения на подушках проходят в популярном сегодня формате чтений вслух в неформальной обстановке за чашкой чая. Вход свободный и не ограничен возрастными рамками. Место проведения: ауд. 3-09.

В Доме офицеров покажут танцевально-музыкальную притчу «Бытие одной бабы». Постановка погрузит зрителей в прошлое Сибири, где они соприкоснутся с обрядами, бытом и традициями той жизни и через одну историю почувствуют непростую судьбу русской бабы. Экспериментальная постановка начнется в 19:00.

В 19:00, в молодежном ИТ-центре («Красноярский рабочий», 115а) состоится бесплатный практикум «Безопасный Интернет: как это работает». Занятие будет полезно как родителям, так и педагогам. Специалисты «ИТ-центра» на примерах покажут, какие проблемы и угрозы для детей существуют в сети, объяснят, что является мифом, а что представляет реальную опасность. Во время бесплатного практикума участники могут настроить индивидуальные параметры безопасности на личных устройствах, поэтому организаторы рекомендуют взять с собой ноутбук, планшет или смартфон. Предварительная регистрация по ссылке.

В Красноярск приехал японский фотограф Катцухито Наказато, чтобы представить свою выставку «Ночь восходящего солнца» и прочитать лекцию «Ночной вид Японии и регионов». Открытие выставки состоится в музейном центре «Площадь мира» в 19:00, лекция начнется в 19:30. Катцухито Наказато родился в префектуре Миэ. Фотографией занимается с 1980-х годов. Специализируется на ночных пейзажах. Первая персональная выставка состоялась в Токио в 1990 году, с тех пор он регулярно участвует в выставках.

Сегодня в Красноярске состоится репетиция праздничного шествия, посвященного 72-й годовщине Победы. В центре города с 19:30 до 22:30 для движения и парковки транспорта будут закрыты следующие улицы: