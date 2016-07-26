Красноярцам бесплатно покажут фильм по последнему сценарию знаменитого режиссера

В Красноярске 17 мая пройдет премьерный показ фильма «В далеком сорок пятом... Встречи на Эльбе», снятого в 2015 году по последнему сценарию Петра Тодоровского (режиссер Мира Тодоровская, Петро Алексовский). Фильм представит специальный гость мероприятия — режиссер и продюсер Мира Тодоровская.

Петр Тодоровский — советский и российский кинорежиссер. Номинант премии «Оскар» (1985) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за «Военно-полевой роман», лауреат премий «Ника», «Кинотавр». Режиссер фильмов «Городской романс», «Анкор, еще анкор!», «Интердевочка» и многих других.

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Кинокартина повествует о встрече 25 апреля 1945 года советских воинов с американцами на берегах немецкой реки Эльбы. Главный герой фильма, молодой лейтенант Юрий Никитин, назначен комендантом маленького городка Иерихов на Эльбе. Ему поручено наладить жизнь в городе. Вокруг этого события и разворачивается дальнейшая история.

Этот фильм — лауреат национальной кинематографической премии «Ника» (2016) за «Лучшую музыку к фильму», обладатель приза им. Станислава и Андрея Ростоцких на кинофестивале «Окно в Европу» (Выборг, 2015), участник VIII Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс» (Смоленск, 2015), кинофорума «Рукопожатие» (2016) и I-го Уральского открытого фестиваля российского кино (2016).

Премьера пройдет 17 мая в 19:30 в кинотеатре «Эпицентр» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 173). Вход свободный, подробности по телефону (391) 212-48-60.

Показ осуществляется совместно с Домом искусств при поддержке министерства культуры Красноярского края.