Красноярские бизнесмены выйдут на митинг против сноса ларьков

Администрация Красноярска согласовала митинг против массового сноса павильонов в городе. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Акция протеста начнется в 14:00 часов 24 мая на Красной площади. «Мы приглашаем горожан, не болеющих безразличием и равнодушием, на митинг за рабочие места!» — призвали в краевом союзе малого предпринимательства.

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Как ранее сообщалось, в городе планируется убрать ларьки, которые находятся на главных улицах — на остановках, а также между дорогой и домами. Предприниматели опасаются, что исчезновение ларьков оставит без работы тысячи красноярцев.

В ходе акции протеста они надеются добиться сохранения бизнеса.