Пробки в центре Красноярска попробуют устранять оперативно

Движение транспорта по новой схеме в центре Красноярска будут пристально и ежедневно контролировать. Соответствующее поручение сегодня дал глава города Эдхам Акбулатов на селекторном совещании.

Напомним, 20 мая изменилась схема движения транспорта в центре Красноярска. Как ранее сообщали власти, главная цель изменений — перераспределить потоки транспорта и подготовить водителей к предстоящему ремонту в центре города и на Коммунальном мосту.

Сегодня же, в первый рабочий день с момента действия схемы, красноярцы все утро простояли в пробках. Автомобилисты отмечали, что не могут разобраться в новой схеме проезда и даже нарушают правила. Пока на участках продолжают дежурить экипажи ДПС и помогают водителям осознать нововведения.

Материалы по теме Новая схема движения поставила в пробки центр Красноярска

На совещании Эдхам Акбулатов подчеркнул, что регулирование потоков автомобильного транспорта требует системного контроля, межведомственного взаимодействия и качественного мониторинга.

«Перед департаментом городского хозяйства стоит задача на основе мониторинга объективно оценивать трафик в центре, наиболее точно определять критические места и максимально оперативно снижать заторы. Для решения этих задач необходимо усилить межведомственное взаимодействие с ГИБДД Красноярска», — подчеркнул мэр.

Помимо дорожной обстановки, глава города уделил внимание и озеленению. Напомним, что весной в краевом центре высадят более 25 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас в теплицах управления зеленого строительства вырастили 1 200 000 штук рассады почти 15 видов растений. В июне Красноярск украсят 65 фигур вертикального озеленения площадью 430 кв. м. Акбулатов акцентировал внимание на повышении качества содержания общественных пространств, газонов, небольших скверов и зеленых уголков. Кроме того, на этой неделе по поручению мэра начнется подготовка к первому этапу стрижки газонов и уборке скошенной травы.