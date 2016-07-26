Вечером отключат холодную воду в одном из районов Красноярска

Самый большой район Красноярска — Советский — сегодня вечером на сутки останется без холодной воды. В рамках ремонтной кампании первым остановят водозабор на острове Татышев, работы будет вести компания «КрасКом».

Остановка произойдет в 11 часов вечера 26 мая и продлится ровно сутки — также до 11 часов вечера 27 мая. Объявления об отключении воды накануне появились на подъездах домов Советского района.

Больше всего повезло микрорайону Солнечный: холодную воду в нижней его части (3, 4, 5 и 6 микрорайон, Нанжуль-Солнечный и деревня Бадалык) отключат лишь на 4 часа — с 8 до 12 часов субботы.

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Следующими без холодной воды останутся жители правобережья Красноярска. С 16 по 17 июня ее отключат в Ленинском районе и части Кировского, с 30 июня по 1 июля — в Свердловском и другой части Кировского района. С 14 по 15 июля холодной воды не будет у жителей Центрального и Железнодорожного районов (до железной дороги), а с 4 по 5 августа — Октябрьского и другой части Железнодорожного района (от железной дороги до ул. Калинина).