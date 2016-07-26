Прославленный спортсмен может покинуть пост тренера ФК «Енисей»

Экс-футболист московского «Спартака» и главный тренер красноярского ФК «Енисей» Андрей Тихонов может покинуть команду. Его контракт с клубом истекает 1 июня, но планов о своей дальнейшей карьере спортсмен пока не сообщил.

Накануне в федеральных спортивных СМИ появилась информация о том, что Андрей Тихонов покинет красноярский «Енисей» и станет главным тренером самарских «Крыльев Советов», где он ранее играл и работал тренером.

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Однако в пресс-службе ФК «Енисей» Newslab.ru рассказали, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Накануне руководство красноярского «Енисея» сделало Тихонову официальное предложение о продлении контракта.

«Он взял паузу на размышления и мы ждем от него ответа», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, главным тренером футбольного «Енисея» Тихонов стал в июне прошлого года. В минувшем сезоне, первом для него в качестве главного тренера, Тихонов привел красноярский «Енисей» к третьему месту в ФНЛ.