Дайджест Newslab.ru: Прощай, весна!

Кажется, нашелся желающий отремонтировать красноярский Коммунальный мост! Участником нового аукциона на ремонт стала лишь одна компания — заявка поступила только от ООО УСК «Сибиряк», который и будет ремонтировать переправу.

Переходим на «Мир»: для чего нужна новая платежная карта. Уже через год, к 1 июля 2018-го, все бюджетники будут переведены с карт международных платежных систем на «Мир». Для пенсионеров переход будет более плавным — окончательно он должен завершиться к июлю 2020 года. Разбираемся, как будет происходить смена карт и кому, кроме бюджетников, может быть интересен отечественный аналог Visa.

«Люди своего дела»: как строят эксклюзивные дома в Сибири. Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается «прожектом», некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают заветной цели — создают собственный бизнес. Основатели компании «Эксклюзивные деревянные дома Сибири» Елена Шен и Павел Колмыков рассказали, как собираются покорять европейский рынок.

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