Чудо-женщина и мини-город: День защиты детей в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 1 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ждет переменная облачность. Температура воздуха днем 1 июня составит до 21 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

В российский прокат выходит блокбастер по мотивам комиксов — «Чудо-женщина» (16+). Перед тем как стать чудо-женщиной, главная героиня была Дианой — принцессой амазонок. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, потерпел крушение американский пилот и рассказал о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покинула дом, чтобы справиться с этой угрозой. С 9 утра в кинотеатрах Красноярска.

Сегодня в городе отметят День защиты детей. 1 июня традиционного карнавала не будет, но юным красноярцам обещают более 100 интерактивных площадок. Во всех районах города организуют развлекательные мероприятия для ребят всех возрастов. Они стартуют с 10-11 часов утра.

Запланированы эстафеты, прыжки на скакалке, игры в «классики», «твистер» и фрисби, мастер-класс по зумбе, народные потехи, викторины, мастер-классы по оригами, бумагопластике, изготовлению кукол, квиллингу, рисованию на песке, кляксографии.

В 10:00 в парке флоры и фауны «Роев Ручей» начнется праздник «Добро пожаловать в Школу волшебства и чародейства». Вход в парк для детей до 18 лет будет бесплатным три дня — 1, 3 и 4 июня. Это подарок красноярским детям от мецената Хазрета Совмена.

С 11 до 14 в сквере им. Дзержинского пройдет акция в поддержку усыновления «Пусть у всех будет детство». Сквер превратится в мобильную консультационную площадку по поиску семей для детей без родителей. Здесь развернут стенд с фотографиями детей, консультанты расскажут о семейном устройстве сирот, детские психологи и юристы бесплатно проконсультируют горожан, рассматривающих возможность принять в семью ребенка.

Молодёжный «Центр путешественников» приглашает принять участие в увлекательном квесте по городу. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух человек по электронной почте Lenkor@inbox.ru и оказаться 1 июня в 12:00 на Театральной площади (около скульптуры «Львы»). Каждой команде предстоит пройти 9 уровней — отыскать зашифрованные места и выполнить задания.

Материалы по теме Парк «Красноярск в миниатюре» появился на правобережье

В лицее № 9 (Семафорная, 247 б) презентуют новые экспонаты парка «Красноярск в миниатюре». Ещё в прошлом году во дворе учреждения появились красноярские «Столбы» ростом с первоклассника, красноярский «Биг-Бен», «Триумфальная арка» и другие уменьшенные в несколько десятков раз символы города. В День защиты детей парк пополнится фигурами храма Святого Луки, краеведческого музея и цирка. На территории учреждения также появились уголок Виктора Астафьева, галерея красноярских художников, интерактивная площадка «Город детства» и Аллея Славы.