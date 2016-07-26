Дайджест Newslab.ru: «Бедные» парковки

Тема с многострадальными парковками в Красноярске мало кого из автовладельцев оставляет равнодушным. И сегодня появился еще один повод для бурных обсуждений: местные активисты начали собирать подписи против штрафов за неоплаченную парковку.

Georgian time: Гамарджоба, генацвале! Улицы Красноярска пополняются местами с грузинской кухней — на сытные блюда, иноземное радушие и посильный ценник бежит зверь, а ловец своего не упустит. Очередное открытие — Georgian time на месте не угодившего буддистам Buddha Bar. Маша Русскова в самую жару спустилась в подвал в поисках съестного и радостного.

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