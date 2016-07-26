Дайджест Newslab.ru: Мост под присмотром

Важная новость для автовладельцев: круглосуточный патруль ДПС, который уже неделю дежурит на закрытом на ремонт красноярском Коммунальном мосту, заменят на видеокамеру. Уже с сегодняшнего дня водителям, которые проигнорируют запрещающие проезд по мосту знаки, будут автоматически приходить штрафы, причем немаленькие.

«Билетов нет»: что мешает путешествовать по Енисею? Многие ли из вас рассматривали речной транспорт края как вариант для туристического маршрута? Вряд ли. Плыть до северных красот на теплоходах готовы немногие, но в чем причина грустной статистики? Мы поговорили с Полиной Поповой, которой неоднократно приходилось путешествовать на теплоходе по Енисею, и попросили рассказать обо всех тонкостях, прелестях и проблемах подобных трипов.

«Мы за освоение территорий»: как устроен лагерь юных спелеологов. В Красноярском крае — несколько десятков уникальных пещер, однако немногим из вас приходилось бывать хотя бы в одной из них. Лагерь «Крепкий орешек» дает подросткам возможность прикоснуться к подземным красотам, стать продвинутым туристом и научиться ценить окружающий нас мир с его природным наследием и историями людей. Поговорили с начальником лагеря Анатолием Безверхим о том, как изменился «Крепкий орешек» и сообщество вокруг него.

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