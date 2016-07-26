Дайджест Newslab.ru: Холостяки всем на зависть!

Сегодня в Красноярске стартовало голосование за холостяка года. Среди десяти «самых горячих холостяков Красноярска» — PR-менеджер, ученый, электрик-танцор, спортсмен, артист, телеведущий и другие. Вы только посмотрите на этих красавцев! А заодно почитайте, какими качествами должен обладать современный мужчина.

Back in the USSR: как красноярцам отдохнуть в республиках бывшего Союза. Таиланд с его белоснежным песком, Прага со старинными улочками, Турция, в которой «всё включено»... Стандартное меню туроператоров каждый продолжит без труда. Мы расскажем о том, как красноярцам побывать в менее популярных и удаленных местах — Грузии, Армении, Киргизии, Казахстане и Абхазии. Вдруг вы еще не успели спланировать свой отпуск.

«Самое сложное для региональных театров — выбраться на события федерального масштаба». Два театра красноярского края — Минусинский драматический театр и Лесосибирский театр «Поиск» стали победителями Второго регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», организованного ПАО «Полюс» — крупнейшей золотодобывающей компанией России.

Скандалы недели: Борьба с парковками и неправильные котлеты. Проверки бензина, котлеты с нарушениями, драка «горячих» маршрутчиков, скандал в телевизоре, борьба с платными парковами и пьяные на дорогах — июнь продолжает удивлять и шокировать. Мы собрали вместе самые громкие новости за прошлую неделю.

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