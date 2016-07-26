Дайджест Newslab.ru: Качан ответит за Канск

Недавние пожары в Канске аукнулись для главы города Надежды Качан — ею плотно заинтересовались следователи. По их словам, глава Канска, будучи достоверно осведомленной относительно расположения в Северо-Западном промрайоне города значительного количества свалок с отходами лесопиления, не предприняла необходимых действий по их устранению и предупреждению возможного возгорания этих отходов.

«На „ракете“ в город молодости»: как красноярцы в Дивногорск катались. Еще не так давно поездка в Дивногорск на речном трамвайчике была обязательным пунктом программы летних развлечений для красноярцев и гостей города. Теперь эта традиция, увы, канула в Лету. Ради чего катались в Дивногорск и как это было — в нашей ностальгической фотоподборке.

Фоторепортаж: Все на гаражную распродажу! Диджей, конкурсы, призы, презентация новых напитков и позиций меню , а также новая жизнь старых вещей — в конце июня в Красноярске прошла гаражная распродажа. Как это было и кому достались самые классные вещи — об этом в фоторепортаже Newslab.ru.

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