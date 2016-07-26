Дайджест Newslab.ru: Кастрюли под гипнозом

Жителей Красноярского края попросили внимательнее относиться к предложению купить «удивительную» посуду на закрытых презентациях. Многие жалуются на то, что подписать договор их заставляли при помощи психологического давления! Читайте подробности в нашей новости.

«Выбор за клиентом»: чем хорош новый офис Альфа-Банка? Альфа- Банк выстраивает партнерские отношения с клиентами — их мнения становятся двигателем прогресса и толчком к тому, чтобы сделать отделения и продукты максимально комфортными для решения задач отдельного человека или бизнеса. Яркий пример — в деловом центре новый офис Альфа-Банка на ул. Взлетная, 18, на открытии которого побывал корреспондент Newslab.ru и готов поделиться впечатлениями.

Больничные, дроны и запрет на пивные «трёшки»: новые законы с 1 июля 1 июля — традиционная дата введения в России новых норм и правил. Многие из них будут интересны только узкому кругу лиц вроде экономистов или бизнесменов. Однако есть и такие законы, которые касаются абсолютно всех нас. Newslab.ru представляет самые важные изменения в законодательстве.

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