Красноярцы 3 тысячи раз нарушили правила на закрытом Коммунальном мосту

В ГИБДД сообщили о том, что за 4 дня работы камеры, установленные на Коммунальном мосту, зафиксировали 3 тыс. нарушений со стороны автомобилистов.

В пресс-службе рассказали, что 2,5 тыс. красноярцев нарушили правила, выехав закрытый для проезда мост, что считается не предоставлением преимущества в движении маршрутным транспортным средствам. Шесть человек поймали при выезде на полосу встречного движения, а 400 автомобилистов нарушили скоростной режим.

Материалы по теме Красноярцев призвали жаловаться на нарушителей с закрытого Коммунального моста

В полиции отметили, что обработку прошли лишь данные, которые камеры собрали в первые четыре дня работы — с 23 по 27 июня. Сейчас своей очереди дожидаются еще 5 тыс. зафиксированных нарушений.

Напомним, в первый день работы камер на мосту полицейские зафиксировали 500 нарушений. Автомобилистам придется заплатить штраф в размере 750 тыс. рублей.