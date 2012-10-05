Дайджест Newslab.ru: Лысые-опасные и блогер-нарушитель

Продолжение истории со скандальным блогером Романом Романовым. На днях он признался, что целый месяц работал таксистом, чтобы заработать на обучение в автошколе. Блогер заявил, что все-таки нарушал правила дорожного движения:

«После моих многочисленных и безуспешных попыток накопить на автошколу, спустя десять лет, я наконец-то плюнул на все, и поехал подрабатывать таксистом. За месяц работы в такси, перевез десятки довольных клиентов и заработал денег не только на замену масла в АКПП и двигателе автомобиля, но и на первоначальный взнос за изучение теории в автошколе.

«У нас в детстве лысый — значит опасный»: откровения жителя КрасТЭЦ. Что рядовой красноярец знает про район в начале Красраба? Для многих это — пугающая правобережная окраина. Там много разорившихся заводов, но по-прежнему дымят трубы и нехорошо пахнет. Есть огромный рынок и массово живут его иностранные работники. И якобы легко лишиться кошелька и мобильного. Но мало кто знает, что от Каменного квартала до КрасТЭЦ — одно из самых богатых историей мест в городе. Давайте посмотрим, чем сегодня дышит этот район.

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