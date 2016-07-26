Дмитрий Хворостовский отказался от концертов из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил очередные выступления.

Как сообщает информагентство ТАСС, концерты должны были пройти 22 сентября в Бухаресте и 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. «Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя», — говорится в афише консерватории.

Стоит отметить, что на официальном сайте Дмитрия Хворостовского нет вообще никакой информации о запланированных концертах. Последняя запись датирована 14 сентября. В ней поклонникам певца сообщают, что президент России наградил Дмитрия Хворостовского орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Напомним, в 2015 году у оперного певца диагностировали опухоль головного мозга. В июне этого года Дмитрий Хворостовский дал долгожданный концерт в родном Красноярске.

