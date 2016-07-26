Дайджест Newslab.ru: Битва под Новосибом и медведь в Ветлужанке

В Ветлужанке медведь загнал красноярского спортсмена на дерево. «Медведь подошел вплотную, между нами было всего 15 метров. Он побежал на меня: я забрался на дерево, а Скай стал отгонять его лаем», — рассказал Сергей об опасной встрече. Смотрите, как это было!

«Взорви, умри, воскресни!»: как меня пару раз убили под Новосибирском. «Доброй охоты!», «Удачно съездить!», — напутствуют меня друзья и коллеги перед поездкой на игру в Новосибирск. В этом году закрытие страйкбольного сезона проходит там, на полигоне Пашино. Красноярская делегация выезжает накануне, в пятницу вечером, — дорога занимает больше 12 часов. Устраиваюсь в кресле поудобнее, чтобы поспать — на игре потребуется много сил.

«Здесь будет город-сад!»: как в Красноярске порядок наводили. В Советском районе Красноярска прошел большой субботник. Сотрудники Управления зеленого строительства взяли в руки лопаты и отправились высаживать деревья в новой школе на ул. Молокова, а работники предприятий района навели порядок на месте многолетней свалки в районе ул. Башиловской. Мы тоже побывали на местах уборки — смотрите, как это было!

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