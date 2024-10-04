Эдхам Акбулатов подал документы на пост главы Красноярска (видео)

Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов подал документы для участия в конкурсе на пост главы города.

В соответствии с установленным порядком он лично явился в горсовет, представители которого проверили перечень бумаг и приняли их.

«Теперь дело за конкурсной комиссией, — говорят в городском парламенте, — она проверит правильность заполнения документов, их полноту и примет решение о допуске, после чего останется ждать 11 октября, когда и пройдет конкурс».

Материалы по теме Пять лет грусти: топ-5 невыполненных обещаний мэра Акбулатова Зарытое метро, грязное небо и ссоры с малым бизнесом

О своей готовности повторно претендовать на кресло мэра Эдхам Акбулатов заявил в конце августа этого года на президиуме регионального политсовета «Единой России». Тогда это решение было единогласно поддержано его однопартийцами.

Однако недавно стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, также входящий в президиум партии, может выдвинуть на пост мэра своего кандидата, чем лишит действующего мэра своей поддержки.