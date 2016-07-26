На пост мэра Красноярска претендует 13 человек

Красноярский горсовет закончил прием документов желающих принять участие в конкурсе на пост главы города.

По итогу, на это место будут претендовать 13 человек:

Юрий Тяжельников, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края; Анастасия Курдюкова, главный специалист отдела формирования и управления объектами инженерной инфраструктуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска; Владимир Владимиров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Эдхам Акбулатов, действующий глава города; Юлия Ганусова, генеральный директор ООО ПК «Ситалл»; Андрей Попов, больше о нем ничего не известно; Татьяна Панкрац, генеральный директор ООО «Электросетьсервис»; Владимир Егоров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Александр Потылицын, «вечный» кандидат в мэры; Андрей Худоногов, председатель общественной организации «Культура Сибири»; Сергей Еремин, исполняющий обязанности министра транспорта Красноярского края; Александр Южанников, гендиректор «Сибирского научно-исследовательского и проектного института цветной металлургии» (ОАО «Сибцветметниипроект»); Владислав Логинов, глава Советского района Красноярска.

Теперь конкурсная комиссия в течение 5 дней должна будет проверить правильность заполнения документов и принять решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, который состоится 11 октября этого года.

Для презентации своих программ каждый претендент на пост красноярского градоначальника получит 20 минут. После чего комиссия выставит им баллы по ряду параметров. Получившие высшие оценки кандидаты, их должно быть не меньше двух, предстанут перед сессией горсовета, которая предварительно назначена на 24 октября. Она-то и выберет главу города на ближайшие пять лет.

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