Дайджест Newslab.ru: Налёт в Солнечном

Сегодня в Солнечном дерзко ограбили ювелирный — налетчики в масках палкой разбили витрину в магазине, похитили часть драгоценных изделий и скрылись на автомобиле ВАЗ-2114 серого цвета. Сейчас их ищет полиция — посмотрите, вдруг опознаете?

Квиз: Мэр всем голова. В конце октября в Красноярске перед сессией Горсовета предстанут лучшие кандидаты на пост главы нашего города. Из них выберут, стоит надеяться, самого лучшего и достойного. Ему-то и предстоит руководить «миллионником» ближайшие несколько лет. А давайте проверим, что вы знаете о должности мэра?

«У кого были деньги — давно отсюда уехали»: признания жителя Зеленой Рощи. Зеленая роща — окраинный жилой массив на северо-востоке Красноярска, построенный для рабочих КрАЗа в 60-70-е годы. Несмотря на романтичное название, в 90-е «рощинских» гопников считали едва ли не самыми опасными в городе. И сейчас у района не лучшая слава. Прогуляйтесь с нами по Ульяновскому, Тельмана, Джамбульской и посмотрите, оправданы ли страхи перед Рощей.

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