Блокчейн-форум, VR-зоны, кибертурнир и косплей-шоу ждут посетителей выставки itCOM-2017

С 12 по 14 октября в Красноярске пройдет XV юбилейный форум «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации». Он будет интересен как специалистам отрасли, так и любителям компьютерных игр и IT-новинок. Для посетителей готовят обширную программу мероприятий: от конференций по SMM и криптовалюте до крупнейшего кибертурнира и косплей-шоу.

Впервые на площадке будет работать зона виртуальной реальности «Изгнание рабочих стрессов». С помощью специальных очков и экипировки посетители выставки смогут выплеснуть эмоции, разбивая посуду или автомобили, перенестись в фантастические миры, покорить Эверест или оказаться в космосе.

13 и 14 октября на выставке itCOM посетители смогут сфотографироваться в селфи-зеркало, поиграть в KINEST-игры (управление экранным персонажем с помощью движений собственного тела) и устроить гонки на смартфонах.

Киберспортсменов и всех поклонников сетевых игр на форуме itCOM ожидает главный кибертурнир года — Giga games Krasnoyarsk-2017. Впервые 10 сильнейших команд Сибири сойдутся в решающих поединках за звание чемпиона в 3 игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, League of Legends. Также пройдут одиночные турниры по CS:GO, DOTA 2, Hearthstone и FIFA18. Посетителей ждут развлечения, зона консольных игр, розыгрыши и конкурсы с ценными подарками.

В субботу, 14 октября, в 12.00 состоится III Сибирский конкурс косплея: зрителей ждут эффектные косплей-дефиле от 30 участников. Они выступят в образах известных аниме-персонажей, героев комиксов, фильмов и компьютерных игр. Также для посетителей будет работать большая geek-ярмарка, тематический бар и фотозона с косплеерами.

В рамках деловой программы выставки itCOM 13 и 14 октября состоится I Сибирский Blockchain форум, куда приглашены спикеры из регионов Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Они раскроют секреты эффективного биткоин-майнинга, расскажут, какие проекты нужно разрабатывать прямо сейчас и куда выгодно инвестировать криптовалюты.

IT-специалистов и маркетологов ждет большая конференция «Красноярский интернет-форум 2017: интернет-технологии для бизнеса». Участники узнают, как увеличить посещаемость и продажи интернет-магазина с помощью SEO, е-mail и SMS-маркетинга, как защитить свой сайт от взломов и как эффективно продавать в социальных сетях.

Для специалистов в сфере социальных медиа пройдет конференция «Сибирский SMM 4.0». Красноярские эксперты расскажут о новых приемах продвижения в социальных сетях, а также подарят разработку готового сайта одному из слушателей.

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Ключевой темой деловой программы этого года станет информационная безопасность. Состоятся круглые столы и семинары по вопросам безопасности в сети и облачным технологиям, автоматизации производственных и бизнес-процессов в XXI веке, а также по вопросам подготовки кадров. Центральным событием станет конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов: «Практическое импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления: итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития».

Для посетителей itCOM будет работать выставка, где представят актуальные IT-решения для автоматизации производственных и бизнес-процессов. Так, например, состоится презентация нового практического решения «Мобильное предприятие» в одном телефоне.

Форум itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации пройдет в Красноярске с 12 по 14 октября. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 12-13 октября: с 10.00 до 17.00, 14 октября: с 10.00 до 16.00. Стоимость билета — 100 рублей, детям до 12 лет — вход свободный.