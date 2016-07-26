Байкер с подругой разбились об участников другой аварии

При съезде с красноярского Октябрьского моста мотоциклист врезался в иномарку. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в 3 часа ночи при движении в сторону правого берега — в районе съезда к гипермаркету «О’кей».

Изначально там столкнулись два автомобиля — Toyota и Volkswagen. Эта авария обошлась без пострадавших, ее причиной стало несоблюдение дистанции. Но позже в заднюю часть автомобиля Volkswagen врезался мотоцикл, которым управлял 29-летний парень. Вместе с 23-летней пассажиркой байкера госпитализировали. Девушку уже отпустили домой, а водитель все еще остается в больнице.

Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, мотоцикл и его хозяин получили серьезные повреждения.

Известно, что все водители были трезвы.

Напомним, официальное закрытие мотосезона в Красноярске состоялось 30 сентября.