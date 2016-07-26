Красноярцам пообещали потепление до +10

В конце недели в Красноярске снова изменится погода — после похолодания южный ветер принесет в город очередное кратковременное потепление.

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+3 °C. В ночь на воскресенье ожидается до −3 °C, а днем во второй выходной воздух прогреется до +6..+7°C.

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В пятницу и субботу синоптики обещают снег с дождем, а в воскресенье — сухую и даже ясную погоду.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя порадует красноярцев теплом, но не обойдется без дождей. Днем воздух будет прогреваться до +7..+10 °C, ночами ожидается от +1 до +3 °C.

Напомним, в прошлом году в это время года в Красноярске уже установились дневные минусовые температуры.

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