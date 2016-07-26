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Экомарафон «Зеленой дружины» подарил Красноярску новый сквер
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Экомарафон «Зеленой дружины» подарил Красноярску новый сквер

18 октября 13:18
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Завершающим мероприятием осеннего экомарафона общественной организации «Зеленая дружина СГК» при поддержке краевого министерства экологии и рационального природопользования стала масштабная высадка берез и яблонь Недзвецкого в микрорайоне Северный.

Почти 300 деревьев создали основу нового общественного пространства — сквера «Сибирская сакура». На высадку прибыли участники акций «Зеленой дружины СГК»: энергетики всех трех красноярских теплоэлектроцентралей СГК, Красноярской теплотранспортной компании, а также сотрудники ГУК «Жилфонд». К дружинникам присоединились и специалисты краевого министерства экологии, депутаты, жители ближайших домов: инициативные семьи, пожилые люди и школьники.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель: «Благодарим всех, кто смог отложить сегодня свои дела и вместе с сотрудниками компаний холдинга СГК принять участие в создании этого сквера. Прежде на этом месте была незаконная парковка, фундаменты снесенных павильонов и свалка мусора, теперь — деревья! Уверен, они десятилетиями будут радовать местных жителей. Вместе с ними наш город станет красивее и чище».

Подготовкой запущенной территории перед высадкой занималась компания «КрасКом», её специалисты убирали тонны мусора и вывозили его КАМАЗами. «Работа оказалась непростой, только на расчистку площадки ушло больше недели. Мы живем в городе Красноярске, это наш дом, в котором должно быть уютно и комфортно, и раз мы можем в этом помочь — нам очень приятно сделать такой подарок горожанам», — рассказал генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров.

Экомарафон «Зеленой дружины завершился» высадкой 300 деревьев в новом сквере
Фото: пресс-служба СГК
Заместитель министра экологии и рационального природопользования края Дмитрий Еханин присоединился к созданию нового общественного пространства
Фото: пресс-служба СГК
Депутаты Законодательного Собрания и Горсовета на заключительном мероприятии «Зеленой дружины». Слева направо: Сергей Толмачев, Александр Глисков и Виталий Тычинин
Фото: пресс-служба СГК
Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель и руковолитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий на открытии мероприятия
Фото: пресс-служба СГК
В новом сквере в Северном высадили березы и яблони Недзвецкого
Фото: пресс-служба СГК
К высадке саженцев присоединились местные жители, школьники и пенсионеры
Фото: пресс-служба СГК
Руководитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий
Фото: пресс-служба СГК

Поддержать мероприятие и посадить «свою» яблоню или березу прибыли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков и Сергей Толмачев, руководитель комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии Красноярского городского совета депутатов Виталий Тычинин.

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Заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Дмитрий Еханин отметил: «Экомарафон „Зеленой дружины СГК“ уже стал традиционным и полюбился жителям города, а в этом году он получил новый, глобальный виток, итогом работы которого стала закладка этого сквера. Совместно с партнерами у нас получается менять облик нашего города и, конечно же, большое количества деревьев позитивно скажется на экологической обстановке».

Экомарафон-2017 стартовал в мае и завершился в середине октября. Благодаря дружинникам, за этот год в Красноярске деревьев стало больше на 1 500 саженцев, а летом город украшали 13 000 цветов, рассаженных добровольцами во дворах и местах отдыха.

«С начала нашей деятельности, то есть с осени 2015 года, дружиной и ее помощниками высажено свыше 3 000 деревьев и кустарников. Места для озеленения мы выбираем не случайно, во-первых, стараемся отделить зелеными насаждениями жилой массив от дорог, защитив, таким образом, прохожих от выхлопных газов, а во-вторых — выбираем территории, где будет гарантирован полив и уход за саженцами. Так стараемся обеспечить 100 % приживаемости», — подытожил руководитель «Зеленой дружины СГК» Артём Речицкий.

Гончеров Олег Васильевич
Гончеров Олег Васильевич
Генеральный директор ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Толмачев Сергей Александрович
Толмачев Сергей Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, генеральный директор ООО «Агентство Вертикаль»
Тычинин Виталий Борисович
Тычинин Виталий Борисович
Генеральный директор ОАО «Красноярский хлеб»
Еханин Дмитрий Александрович
Еханин Дмитрий Александрович
И.о. министра природных ресурсов и экологии Красноярского края

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