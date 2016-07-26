Экомарафон «Зеленой дружины» подарил Красноярску новый сквер

Завершающим мероприятием осеннего экомарафона общественной организации «Зеленая дружина СГК» при поддержке краевого министерства экологии и рационального природопользования стала масштабная высадка берез и яблонь Недзвецкого в микрорайоне Северный.

Почти 300 деревьев создали основу нового общественного пространства — сквера «Сибирская сакура». На высадку прибыли участники акций «Зеленой дружины СГК»: энергетики всех трех красноярских теплоэлектроцентралей СГК, Красноярской теплотранспортной компании, а также сотрудники ГУК «Жилфонд». К дружинникам присоединились и специалисты краевого министерства экологии, депутаты, жители ближайших домов: инициативные семьи, пожилые люди и школьники.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель: «Благодарим всех, кто смог отложить сегодня свои дела и вместе с сотрудниками компаний холдинга СГК принять участие в создании этого сквера. Прежде на этом месте была незаконная парковка, фундаменты снесенных павильонов и свалка мусора, теперь — деревья! Уверен, они десятилетиями будут радовать местных жителей. Вместе с ними наш город станет красивее и чище».

Подготовкой запущенной территории перед высадкой занималась компания «КрасКом», её специалисты убирали тонны мусора и вывозили его КАМАЗами. «Работа оказалась непростой, только на расчистку площадки ушло больше недели. Мы живем в городе Красноярске, это наш дом, в котором должно быть уютно и комфортно, и раз мы можем в этом помочь — нам очень приятно сделать такой подарок горожанам», — рассказал генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров.

Поддержать мероприятие и посадить «свою» яблоню или березу прибыли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков и Сергей Толмачев, руководитель комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии Красноярского городского совета депутатов Виталий Тычинин.

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Заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Дмитрий Еханин отметил: «Экомарафон „Зеленой дружины СГК“ уже стал традиционным и полюбился жителям города, а в этом году он получил новый, глобальный виток, итогом работы которого стала закладка этого сквера. Совместно с партнерами у нас получается менять облик нашего города и, конечно же, большое количества деревьев позитивно скажется на экологической обстановке».

Экомарафон-2017 стартовал в мае и завершился в середине октября. Благодаря дружинникам, за этот год в Красноярске деревьев стало больше на 1 500 саженцев, а летом город украшали 13 000 цветов, рассаженных добровольцами во дворах и местах отдыха.

«С начала нашей деятельности, то есть с осени 2015 года, дружиной и ее помощниками высажено свыше 3 000 деревьев и кустарников. Места для озеленения мы выбираем не случайно, во-первых, стараемся отделить зелеными насаждениями жилой массив от дорог, защитив, таким образом, прохожих от выхлопных газов, а во-вторых — выбираем территории, где будет гарантирован полив и уход за саженцами. Так стараемся обеспечить 100 % приживаемости», — подытожил руководитель «Зеленой дружины СГК» Артём Речицкий.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС