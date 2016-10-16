Этой осенью в Красноярске посадят 16 тысяч деревьев и кустарников

Во всех районах Красноярска продолжаются мероприятия по озеленению. Сегодня порядка 60 сосен и берез высадили в Советском районе — в сквере по улице Новгородская, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В озеленении пространства вместе с жителями близлежащих домов принял участие и глава города Эдхам Акбулатов.

«Участие в благоустройстве — это для нас привычное дело. На протяжении вот уже четырёх лет во дворе своего дома мы вместе с соседями высаживаем цветы, оформляем клумбы. А сегодня впервые сажаем деревья, и сердце радуется! Теперь здесь приятнее станет гулять, да и воздух почище будет», — рассказала жительница дома № 4 по улице Новгородская Елена.

Мэр Эдхам Акбулатов отметил, что работа по озеленению — это только начало благоустройства общественного пространства. Уже в ближайшее время в сквере поставят лавочки и сделают детский городок.

Создание комфортных, многофункциональных, удобных для всех категорий жителей общественных пространств реализуется в городе с 2012 года. Эта работа ведётся при активном участии представителей бизнес-сообщества и неравнодушных красноярцев.

За последние пять лет в Красноярске благоустроено более 150 скверов, парков и уголков отдыха. Среди знаковых проектов: парк имени 400-летия Красноярска, парк имени 1 мая, сквер «Победителей», парк «Гвардейский», сквер по улице Копылова, сквер прессы, сквер «Молодёжный», сквер «Каменный городок», парк «Технический», сквер «Сказочный городок», сквер «Западный», первый частный парк в Советском районе и многие другие.

Эдхам Акбулатов поблагодарил всех красноярцев за большую помощь в озеленении Красноярска:

«Безусловно, наша совместная работа по озеленению Красноярска должна быть продолжена и в будущем. Такое направление предусмотрено Генеральным планом развития города до 2033 года. В рамках его реализации площадь рекреационных территорий должна увеличиться практически на 85 %. Если же говорить о ближайших перспективах, то на будущий год количество посадок значительно возрастёт. Планируется, что компенсационные посадки по линии краевого управления капитального строительства составят более 60 тысяч деревьев в самых разных точках Красноярска».

Текущей осенью в Красноярске планируется высадить порядка 16 тысяч деревьев и кустарников. Точки озеленения на карте города определялись департаментом городского хозяйства совместно с администрациями районов и красноярцами. Новые насаждения появятся более чем на 20 участках: это и крупные общественные пространства, и городские улицы, где требуется дополнительное озеленение.

Среди знаковых проектов: озеленение микрорайона «Солнечный», формирование уникального дендропарка в микрорайоне «Покровский» и ландшафтного парка на левобережной набережной реки Енисей.