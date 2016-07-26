Более 20 регионов России съедутся на Форум предпринимательства Сибири

Завтра, 19 октября, в Красноярске начнет работу XVI межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.

К этой минуте в системе предварительной регистрации посетителей-специалистов свои заявки уже оставили порядка 700 человек. Это представители государственных органов свыше 20 регионов Российской Федерации, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, руководители, топ-менеджеры, собственники малого и среднего бизнеса, крупные бизнес-корпорации.

Гости съедутся со всей России, включая Москву, Краснодарский край, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую, Вологодскую, Волгоградскую, Ульяновскую области, республики Крым и Хакасия, Омск, Красноярск и Красноярский край, Монголию.

Для участников и посетителей форума предпринимательства Сибири запланировано порядка 40 мероприятий: круглых столов, семинаров, конференций, тренингов, консультаций и презентаций. С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

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Одновременно с форумом все три дня будет работать Ярмарка недвижимости — ежегодная выставка российских и зарубежных объектов жилой и коммерческой недвижимости, операций с ней, услуг по её обустройству, ипотечного кредитования и страхования недвижимости. Ознакомиться с программой Ярмарки можно, перейдя по ссылке.

Форум предпринимательства Сибири и Ярмарка недвижимости откроются завтра, 19 октября, и продлятся до 21 октября включительно в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.