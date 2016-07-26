В Красноярске пройдет Форум предпринимательства Сибири-2017

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет 16-й межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. Это бизнес-событие всероссийского масштаба, участие в котором примут более 120 крупнейших финансовых и промышленных компаний, первые лица регионов, делегации от разных субъектов РФ и зарубежья.

Ведущая тема форума этого года — внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал края. 19 октября министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края проведет пленарное заседание на эту тему. За 3 дня будут рассмотрены возможности онлайн-торговли и поставки российских товаров на рынки Китая, состоится форсайт-сессия по развитию международного сотрудничества. Будет работать открытая переговорная площадка «Практика поддержки инвестиционных предложений в Красноярском крае: запросы предпринимателей».

Большой блок будет посвящен теме закупок и госзаказа. Участники форума узнают, как войти в систему закупок ГК «Росатом» и АО «ТВЭЛ». Также эксперты дадут рекомендации по контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Один из разделов форума будет посвящен франчайзингу. Участникам представят готовые инструкции по созданию успешной франшизы, раскроют всю правду о создании и продвижении своей — от киоска до собственной сети. Будут рассмотрены реальные кейсы и примеры из практики работы с франшизами из рейтинга Forbes. Кроме того, на площадке откроется «Ярмарка франшиз», где можно ознакомиться с четырьмя актуальными предложениями по франчайзингу.

Для руководителей и управленцев разного уровня состоятся семинары по управлению финансами, мастер-классы по экспортной деятельности, брендингу, привлечению финансирования. Тренинги проведут ведущие бизнес-тренеры России: Олег Паршин — преподаватель Института подготовки кадров для системы государственных закупок НИУ ВШЭ, Иван Суханов — руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края, Светлана Балакирева, доцент кафедры «Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли при минэкономразвития РФ» и другие.

20 октября впервые на форуме состоится «Краевой консалтинговый поединок»: известные бизнес-тренеры, коучи и консультанты Красноярского края будут бороться за звание эксперта № 1.

В рамках форума гостям представят полный спектр финансовых и деловых услуг для бизнеса и физических лиц на одной площадке: аудит, консалтинг, реклама, страхование, бухучет, бизнес-сувениры. В этом году участие примут 13 крупнейших банков, которые предложат программы кредитования для малого и среднего бизнеса. Например, здесь можно получить выгодный кредит на создание и развитие бизнеса или покупку коммерческой недвижимости в России и за рубежом от ведущих застройщиков.

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Большое внимание уделят поддержке малого и среднего предпринимательства, а также молодых начинающих бизнесменов. Состоится заседание рабочей группы по разработке стратегий социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, пройдет защита проектов муниципальных стратегий города Боготола, Боготольского, Бирилюсского и Тюхтетского районов. Также запланированы круглые столы по внедрению лучших муниципальных практик по поддержке субъектов МСП.

В рамках форума состоится региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». Ежедневно для посетителей будут работать консультационные площадки контрольно-надзорных органов.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов,19).