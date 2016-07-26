Дайджест Newslab.ru: Здравствуй, мэр!

Свершилось! Красноярск наконец-то обрел нового мэра. Им стал Сергей Ерёмин, за которого проголосовало 23 депутата Красноярского горсовета из 29 присутствовавших. Помимо Ерёмина были и другие кандидаты, которые, однако, по собственному желанию выбыли из мэрской гонки. Новоявленный глава города уже произнес свою первую речь, а позже дал и большое интервью.

Топ-5 новых русских сериалов, за которые не стыдно. Кто бы что ни говорил, но самое популярное хобби XXI века — смотреть сериалы. Они сейчас создаются на любой вкус и в огромном количестве. Русская «сериальная» машина работает на максимуме, и уже стали появляться масштабные проекты, стремительно настигающие американский идеал. Мы собрали пять отечественных теленовинок, на которые стоит обратить внимание этой осенью. Смотрите сами!

Проект, грант, престижная работа: карьера успешного современного ученого. Выпускник СФУ Виталий Абалымов разработал новый сплав для производства автомобильных колесных дисков. На дивногорском заводе SKAD из этого сплава планируют изготавливать колеса для авто премиум-класса. Реализовать проект молодому ученому помог грант, выданный в рамках федеральной государственной программы «УМНИК».

«Инновационный прорыв»: знания для успеха. 21 октября этого года в Красноярске стартовал образовательный модуль акселерационной программы «Инновационный прорыв», в ходе которого авторы технологических идей за 30 дней смогут освоить необходимые знания и компетенции для коммерциализации собственного проекта, создать команду и вывести разработку на рынок.

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