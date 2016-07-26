Дайджест Newslab.ru: Ключ от Красноярска

Красноярцы наконец-то могут выдохнуть — теперь у города есть мэр! Новый глава Сергей Ерёмин на церемонии инаугурации принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей. Произнося слова клятвы, он пообещал защищать интересы горожан, их права и свободы. Вот как это было.

Топ сидельцев в Красноярском крае. 1841-1942 гг. Необъятные просторы, богатство природных ресурсов, неограниченные возможности... и идеальное место для ссылки преступников, — примерно так Сибирь многие столетия отечественной истории воспринимали центральные власти. Newslab.ru вспомнил тех, кто здесь оказался не по своей воле; в первой части нашего материала — четверо известных заключенных.

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