Дайджест Newslab.ru: Культурный грабеж

Заместитель директора Красноярской краевой филармонии Станислав Люмас и ее главный юрист Максим Бондаренко подозреваются в мошенничестве — дело по соответствующей статье возбудили по материалам ФСБ. Подробностей громкого дела немного, но масштаб впечатляет!

«Счастье — оно внутри»: как Яна искала работу в Венгрии. Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Жизнерадостная Яна успела поработать и на Олимпиаде, и в Москве, а вот в Венгрии ей пришлось хорошенько постараться, чтобы найти работу. О синем борще, самом длинном слове в мире и трудностях переезда в Будапешт — читайте в интервью с Яной Быбиной.

Кино на выходных: скандальная «Матильда», новые «Пила» и «Скайлайн». Николай II крутит роман без оглядки на церковь, маньяк «Пила» снова расставляет ловушки, инопланетяне порабощают людишек, а храбрая девочка отправляется далеко на Север. Newslab.ru посмотрел новые трейлеры и выбрал самое интересное.

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