Автомобилисты катались на самокатах в центре Красноярска (видео)

Красноярским автомобилистам предложили поупражняться в вождении самокатов. Таким необычным способом сотрудники полка ДПС и автоюристы поздравили водителей с днем автомобилиста.

В пятницу, 27 октября, на улице Карла Маркса дежурил экипаж ДПС. Автоинспекторы останавливали водителей, поздравляли их с наступающим праздником, а также предлагали поучаствовать в викторине и поупражняться в фигурном вождении самоката.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС, акция продлилась около часа, в ней приняли участие больше 30 человек: «Конечно, сначала люди были серьезными. Но когда узнавали причину остановки, улыбались и охотно участвовали в викторине. Мы получили много положительных отзывов».

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Каждому остановленному водителю дорожные полицейские и автоюристы дарили автомобильные ароматизаторы, памятки с полезной информацией, а также желали безопасных дорог.

День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября. Во время акции полицейские напомнили красноярцам о том, что праздник лучше отмечать безалкогольными напитками.