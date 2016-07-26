Красноярцам запретили вывозить свинину из Зыково

Специалисты Россельхознадзора предупредили красноярцев о том, что на территории края сохраняется запрет на вывоз свинины из села Зыково, расположенном меньше чем в 30 км от Красноярска. Там в начале октября на подворье фермерского хозяйства была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Специалисты проводили мероприятия по дезинфекции, уничтожили полторы тысячи свиней, чтобы не допустить распространения заболевания. Указом врио губернатора Красноярского края от 20 октября карантин был отменен, 24 октября специалисты отчитались о том, что очаг заболевания полностью ликвидирован.

Вместе с тем специалисты предупреждают красноярцев и жителей края, что сохраняется ограничение на вывоз свиней и продуктов их убоя с территории очага заболевания. Животных и мясную продукцию, которая не прошла промышленную обработку при температуре 70 °C, запрещается в течение полугода вывозить с территорий, расположенных во второй угрожаемой зоны (в радиусе 100 км от села Зыково).

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В Россельхознадзоре Newslab.ru рассказали, что исключение составляет только продукция ООО «Агроэлита», расположенного на территории Сухобузимского района Красноярского края: «Данное предприятие находится на территории второй угрожаемой зоны, но имеет четвертый, самый высокий уровень защиты, т. е. их продукцию безопасно можно вывозить за пределы угрожаемой зоны».