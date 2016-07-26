39 красноярских чиновников попались на коррупции

В Красноярске 39 чиновников нарушили федеральный закон «О противодействии коррупции». Проверка проводилась среди руководителей муниципальных учреждений Советского района города.
Прокуроры проверили сотрудников главного управления образования администрации города, управления соцзащиты, Красспорта, а также налоговой службы и Пенсионного фонда.
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В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, сотрудники подавали справки о доходах, в которых содержались не все сведения о наличии счетов в банках и недвижимости. Также было обнаружено занижение доходов.
По результатам рассмотрения представлений прокурора 39 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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