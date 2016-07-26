Следователи рассказали, почему водитель предлагал гаишникам 97 тысяч откупа

Против 41-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки дорожному полицейскому. Об этом 2 ноября рассказали в ГСУ СК по краю.

Как ранее сообщалось, все произошло ночью 22 октября в микрорайоне Покровский. В районе улицы Мужества полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser и установили, что его водитель пьян. Автомобилист решил откупиться от наказания и предложил 97 тысяч рублей. В полиции не поясняли, почему он оценил освобождение от наказания именно в такую сумму, но сегодня следователи рассказали, при каких условиях это произошло. Как оказалось, автомобилист совершил две попытки подкупить полицейских.

«Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина сначала предложил сотрудникам ДПС взятку в сумме 50 тысяч рублей. Полицейский взятку принять отказался, и, предупредив водителя об уголовной ответственности, предложил проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола. Находясь в служебном автомобиле, мужчина положил на приборную панель денежные средства, почти в два раза превышающие первоначальную сумму взятки. Требования инспектора о прекращении противоправных действий он проигнорировал», — рассказали в ГСУ.

Минимальное наказание, которое грозит мужчине, — штраф в размере до 1,5 млн рублей, максимальное — лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.