Опытная автоледи сбила мужчину на переходе у школы (видео)

В Красноярске на пешеходном переходе сбили человека. ДТП произошло сегодня, 3 ноября, на перекрестке улиц Академика Вавилова и Затонской, напротив здания школы, в котором расположен центр образования (ул. Академика Вавилова, 21).

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Ford во время поворота не пропустила группу пешеходов, которые начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате автоледи сбила 35-летнего мужчину.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В дорожной полиции уточнили, что девушка является опытным водителем, у нее большой стаж.