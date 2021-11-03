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Опытная автоледи сбила мужчину на переходе у школы (видео)
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Опытная автоледи сбила мужчину на переходе у школы (видео)

3 ноября 16:35
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В Красноярске на пешеходном переходе сбили человека. ДТП произошло сегодня, 3 ноября, на перекрестке улиц Академика Вавилова и Затонской, напротив здания школы, в котором расположен центр образования (ул. Академика Вавилова, 21).

На правобережье сбили пешехода

Видео: vk.com/kraschp

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Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Ford во время поворота не пропустила группу пешеходов, которые начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате автоледи сбила 35-летнего мужчину.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В дорожной полиции уточнили, что девушка является опытным водителем, у нее большой стаж.

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