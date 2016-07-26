Дайджест Newslab.ru: Преступление и наказание

58-летнего жителя Красноярска осудили к 3 годам колонии за убийство наркодилера, по вине которого умерла единственная дочь мужчины. За преступление ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы, но суд назначил наказание ниже низшего предела.

Программа Дня народного единства 2017 в Красноярске. День народного единства вся Россия празднует с 2005 года, отмечая освобождение Москвы от поляков в 1612 году воинами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В Красноярске всё самое интересное в этот день пройдет на Театральной площади. Не пропустите!

Поуехавшие: Япония. Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Юрий Крапивко с детства бредил японской культурой и мечтал побывать в Японии. Он долго искал работу в этой стране, и год назад все-таки сумел перебраться в Токио.

Кино на выходных: «Тор: Рагнарёк», убийства за лайки и Поттер в джунглях. Скандинавский бог спасает мир, Дэниэл Редклифф выживает в джунглях, подружки собирают лайки за смерть, а киллер воскресает на сутки. Newslab посмотрел свежие трейлеры и выбрал всё самое интересное.

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