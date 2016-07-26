Дайджест Newslab.ru: Мэр, буря и пацаны с отвёрткой

Новый мэр Красноярска не смог связаться с экстренной службой после ночной бури. Сергей Ерёмин пытался дозвониться до диспетчеров службы 005 и сообщить о последствиях штормового ветра — но безуспешно. Сегодня он высказал всё, что думает по этому поводу на селекторном совещании. Что-то будет...

«За нами гнались пацаны с отверткой!»: истории детства из Николаевки. Возникновение красноярской Николаевки связано со строительством в конце XIX века железной дороги и обслуживающих ее предприятий. Название новой слободе дали сами жители в честь посещения города цесаревичем. Историки говорят, что слободка строилась быстро, хаотично, часто с самозахватом земли. С самого начала ее существования власти периодически сносили отдельные строения, прореживали тесные кварталы на склоне Афонтовой горы.

«После первой операции уснул прямо в палате на полу»: выпускники КрасГМУ о годах учебы Красноярский медицинский институт (ныне университет) воспитал в своих стенах не одну тысячу выдающихся специалистов, но любой медик когда-то был студентом, который волновался перед экзаменами, боялся совершить ошибку, попадал в неловкие ситуации. В этом году КрасГМУ отмечает своё 75-летие. К этой дате выпускники вуза, успешные врачи, известные в Красноярске и далеко за его пределами, вспомнили годы своего студенчества.

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