В Минусинске при реконструкции рухнувшего моста пострадал крановщик

В Красноярском крае следователи начали проверку травмирования рабочего, работавшего на реконструкции рухнувшего в прошлом году моста.

Как пояснили в краевом следственном управлении Следственного комитета, несчастный случай произошел в минусинском районе ССК 4 ноября около 15:00. По предварительным данным, кран КАТО поднимал из котлована грунт, но перевернулся.

«При поднятии емкости с грунтом, произошло ее скольжение по установленному на строительном объекте шпунту и раскачивание крана. В результате этого он перевернулся. Тяжелые травмы получил 66-летний водитель автокрана», — пояснили в следственном управлении.

Как отметили очевидцы происшествия, мужчина сумел выпрыгнуть из кабины, но на него упали элементы конструкции. Сейчас он находится в реанимации в Минусинской межрайонной больнице. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю проводят по данному факту доследственную проверку.

Напомним, мост в районе ССК в Минусинске обрушился в марте 2016 года, пострадало шесть человек. Дело только в июне этого года дошло до суда, а в сентябре началось восстановление моста.