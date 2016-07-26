«Веселый молочник» за свой счет построил мост через реку (видео)

Фермер из США Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», построил мост на Алтае. Видеоотчет о проделанной работе он разместил в социальной сети.



Мост через речку Куевата в Солонешенском районе Алтайского края фермер построил за свой счет. По его словам, он не обращался за помощью к властям, так как считает, что земледелец сам должен справляться с возникающими трудностями.

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Джастас рассказал, что предыдущую переправу смыло во время паводка, он рассчитывает, что новый мост прослужит 35-40 лет. Он подробно описал технологию, добавив, что на строительство ушло 175 тысяч рублей: «Когда ты осваиваешь землю, встречаются дополнительные расходы, на которые ты изначально не рассчитывал».

Напомним, фермер из США, живущий в Сибири, прославился после интервью федеральному каналу, в котором он посмеялся над продовольственным эмбарго. На Алтай фермер переехал из Богучанского района Красноярского края, где он держал козью ферму. Сменить место жительства его вынудила болезнь — у фермера обострились приступы астмы.