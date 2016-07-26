Статистики: уволенных красноярцев стало больше, чем принятых на работу

В III квартале 2017 года организации Красноярского края уволили больше человек, чем приняли на работу. Соответствующие данные опубликовал Красноярскстат.

Согласно исследованию, которое проводилось среди организаций с численностью работников более 15 человек, в III квартале 2017 года такие организации приняли 60,8 тыс. сотрудников. Это на 3,9 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

За этот же период по разным причинам организации покинули 64,1 тыс. человек, что на 1,6 % меньше, чем в прошлом году. По собственному желанию ушли с работы 44 тыс. человек (68,6 % от общего числа).

Статистики отметили, что в этом году были созданы рабочие места для 5,9 тыс. человек, что на 34,9 % больше, чем в прошлом году.

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Всего к концу III квартала 2017 года в организации края на свободные рабочие места требовалось 21,2 тыс. человек (это на 7,6 % больше по сравнению с III кварталом 2016 года). Больше всего работники нужны в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения, здравоохранения и социальных услуг — 18,4 % и 16,4 % всех вакансий.