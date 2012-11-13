Мэр Красноярска назначил себе ещё одного зама

Глава Красноярска Сергей Ерёмин назначил себе нового заместителя. Соответствующее распоряжение мэр подписал 10 ноября.
Согласно документу, на должность исполняющего обязанности заместителя главы города — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений назначена Наталья Павлович.
Ранее чиновница работала в краевых и федеральных органах власти, до назначения в мэрии она была заместителем руководителя Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.
Теперь кандидатуру Павлович должны согласовать депутаты на внеочередной сессии городского совета. Она состоится завтра, 14 ноября. Вместе с Павлович депутатам предстоит утвердить ещё три кандидатуры на высокие посты в мэрии:
— Владислава Логинова на должность первого заместителя главы Красноярска,
— Алексея Давыдова на должность первого заместителя главы города,
— Олега Животова на должность заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства администрации Красноярска.
Чиновники вступят в должность только после того, как их кандидатуры будут согласованы депутатами городского совета.