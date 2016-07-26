Дайджест Newslab.ru: Таксист-наркоман, пробки и плохой асфальт

Почитайте, какая жесть творится на дорогах Красноярска! Полицейские задержали водителя такси, который будучи в состоянии наркотического опьянения, выполнял услугу «трезвый водитель» и вез пассажиров. Более того, этот «таксист» никогда не имел водительских прав! Видео прилагается.

«Тепло сердец сибиряков»: все о сувенирах Зимней универсиады-2019 До старта Зимней универсиады-2019 в Красноярске остается всего ничего, потому организаторы Студенческих игр начали заранее заботиться о воспоминаниях в сердцах горожан и гостей. Уже сейчас сувенирную продукцию можно купить в режиме онлайн и некоторых магазинах города. Мы собрали самые популярные вопросы о товарах с символикой Студенческих игр в нашем материале.

Фотоистория: Проспект несбывшихся надежд. Проспект Мира, павший нынче жертвой ремонта, за свою длинную историю не раз переживал попытки благоустройства. Власти строили смелые прожекты, горожане сначала радовались и верили, а потом жаловались и мучились. Newslab.ru вспоминает яркую историю главной улицы Красноярска.

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