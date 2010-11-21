Красноярец отделался штрафом за вранье полицейским

Житель Красноярска заплатит штраф за заведомо ложный донос о краже. Мужчина заявил, что из его машины украли деньги.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полиции, инцидент произошел в середине августа 2017 года в Свердловском районе города. 38-летний красноярец утром вышел из дома и увидел, что ночью кто-то разбил стекло в его автомобиле Toyota Corona. Также была приоткрыла одна из дверей машины. Мужчина вызвал полицию, приехавшим оперативникам он заявил, что из машины пропали 12,5 тысяч рублей.

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Как выяснили полицейские во время проверки, мужчина солгал: деньги никто не воровал, их в автомобиле вообще не было. Красноярец пояснил, что сильно расстроился из-за поврежденной машины и поэтому наврал полицейским.

За заведомо ложный донос на мужчину завели уголовное дело по статье 306 УК РФ. Он мог сесть в тюрьму на 2 года, но отделался штрафом. Суд заставил красноярца заплатить 10 тысяч рублей.