Дайджест Newslab.ru: Прощайте, Дмитрий

Печальная новость дня. Всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский скончался сегодня утром. На официальной странице Хворостовского на Фейсбуке появилось сообщение о его смерти.

«Больше сюда ни ногой!»: за что не любят аптеки Красноярска Для многих красноярцев аптека — это такая больница в шаговой доступности. Там и жалобы выслушают, и лекарство посоветуют, и, может быть, нахамят. А если «повезет», то ещё и в очереди поругаетесь. Чтобы помочь вам этого избежать, мы сделали подборку самых резких отзывов красноярцев о городских аптеках на Flamp.ru. Читаем и делаем выводы!

«Как снег на голову!»: хроники укутанного Красноярска. Погода балует красноярцев легким «минусом» и заодно щедро осыпает снежинками. Дорожники сообщают, что за минувшую ночь с улиц и дорог они убрали аж тысячу кубометров снега. Мы заглянули в соцсети и выбрали самые живописные фото зимней сказки!

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