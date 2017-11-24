В Красноярске предложили увеличить штрафы за нарушения благоустройства

В Красноярске могут увеличить штрафы за нарушения благоустройства. С такой инициативой к депутатам Законодательного Собрания обратились городские парламентарии.

Эту тему сегодня обсудили на комитете по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания. Рассказывая об инициативе, депутат Красноярского горсовета Виталий Дроздов отметил: «Проблема нарушений требований правил благоустройства остается актуальной во многих муниципальных образованиях края, включая Красноярск. У большей части населения сформировано чувство безнаказанности. Действующие меры нуждаются в пересмотре. Это поможет сделать город более чистым и благоустроенным. В связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года актуальность вопроса возросла».

Депутаты Законодательного Собрания, в свою очередь, подчеркнули, что такая инициатива требует детального обсуждения. Народные избранники предложили рассмотреть этот вопрос и, по возможности, обратиться в Госдуму, чтобы там внесли изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях.

«Тема заслуживает внимания. Вместе с тем прозвучало мнение экспертно-правового управления краевого парламента о том, что вопрос слабо аргументирован, не изучен. Нельзя стричь под одну гребенку физлиц, которые занимаются предпринимательством, и, например, бабушек-пенсионерок, которые в силу разных причин оставили мешок с мусором там, где не положено. Им и 5 тысяч заплатить очень сложно, а до 50 тысяч рублей (таким предлагается сделать штраф) — вообще нереально. Словом, вопрос требует изучения, нужно оценить опыт других регионов. Это долгий, непростой процесс. Мое мнение: санкции есть, и они вполне достаточны, очень важно своевременно выявлять нарушителей и наказывать, должна быть неотвратимость наказания. Мы предложили снова встретиться, обсудить этот вопрос с городским Советом», — рассказал председатель комитета Анатолий Самков.

На этом же комитете депутаты обсудили изменения в региональном бюджете, который готовится к принятию во втором чтении. Расходы краевой казны с учетом поправок депутатов возросли на 1 млрд 300 млн рублей. Средства распределены на поддержку отраслей экономики, материально-техническое обеспечение учреждений социальной сферы, социальные выплаты отдельным категориям граждан, модернизацию объектов инфраструктуры муниципальных образований и ряд других направлений.

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По направлениям, которые находятся в ведении комитета, средства распределены следующим образом: 19,5 млн рублей — на приобретение здания для Богучанского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель»; создание пожарных частей в Пировском и Березовском районах, а также в поселке Овсянка — в 2018 году на эти цели предусмотрено 44 млн рублей, в 2019 — 16,9 млн рублей, в 2020 — 17,1 млн рублей.

Анатолий Самков поднял вопрос о приобретении новой пожарной техники для подразделений добровольной пожарной охраны и о возможности выделения на это средств при корректировке бюджета. Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова ответила, что в течение года это вполне вероятно, но поэтапно. В целом законопроект о краевом бюджете рекомендован к рассмотрению во втором чтении на заседании сессии, которое состоится 30 ноября.