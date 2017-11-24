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В Красноярске предложили увеличить штрафы за нарушения благоустройства
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В Красноярске предложили увеличить штрафы за нарушения благоустройства

28 ноября 17:18
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В Красноярске могут увеличить штрафы за нарушения благоустройства. С такой инициативой к депутатам Законодательного Собрания обратились городские парламентарии.

Эту тему сегодня обсудили на комитете по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания. Рассказывая об инициативе, депутат Красноярского горсовета Виталий Дроздов отметил: «Проблема нарушений требований правил благоустройства остается актуальной во многих муниципальных образованиях края, включая Красноярск. У большей части населения сформировано чувство безнаказанности. Действующие меры нуждаются в пересмотре. Это поможет сделать город более чистым и благоустроенным. В связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года актуальность вопроса возросла».

Депутаты Законодательного Собрания, в свою очередь, подчеркнули, что такая инициатива требует детального обсуждения. Народные избранники предложили рассмотреть этот вопрос и, по возможности, обратиться в Госдуму, чтобы там внесли изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях.

«Тема заслуживает внимания. Вместе с тем прозвучало мнение экспертно-правового управления краевого парламента о том, что вопрос слабо аргументирован, не изучен. Нельзя стричь под одну гребенку физлиц, которые занимаются предпринимательством, и, например, бабушек-пенсионерок, которые в силу разных причин оставили мешок с мусором там, где не положено. Им и 5 тысяч заплатить очень сложно, а до 50 тысяч рублей (таким предлагается сделать штраф) — вообще нереально. Словом, вопрос требует изучения, нужно оценить опыт других регионов. Это долгий, непростой процесс. Мое мнение: санкции есть, и они вполне достаточны, очень важно своевременно выявлять нарушителей и наказывать, должна быть неотвратимость наказания. Мы предложили снова встретиться, обсудить этот вопрос с городским Советом», — рассказал председатель комитета Анатолий Самков.

На этом же комитете депутаты обсудили изменения в региональном бюджете, который готовится к принятию во втором чтении. Расходы краевой казны с учетом поправок депутатов возросли на 1 млрд 300 млн рублей. Средства распределены на поддержку отраслей экономики, материально-техническое обеспечение учреждений социальной сферы, социальные выплаты отдельным категориям граждан, модернизацию объектов инфраструктуры муниципальных образований и ряд других направлений.

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По направлениям, которые находятся в ведении комитета, средства распределены следующим образом: 19,5 млн рублей — на приобретение здания для Богучанского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель»; создание пожарных частей в Пировском и Березовском районах, а также в поселке Овсянка — в 2018 году на эти цели предусмотрено 44 млн рублей, в 2019 — 16,9 млн рублей, в 2020 — 17,1 млн рублей.

Анатолий Самков поднял вопрос о приобретении новой пожарной техники для подразделений добровольной пожарной охраны и о возможности выделения на это средств при корректировке бюджета. Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова ответила, что в течение года это вполне вероятно, но поэтапно. В целом законопроект о краевом бюджете рекомендован к рассмотрению во втором чтении на заседании сессии, которое состоится 30 ноября.

Дроздов Виталий Александрович
Дроздов Виталий Александрович
Депутат Городского совета Красноярска
Самков Анатолий Петрович
Самков Анатолий Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края

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