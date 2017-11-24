Дайджест Newslab.ru за 28 ноября: Как у красноярцев медали отбирали

100-летняя красноярка похвасталась пулеметом и медалями на федеральном канале. Смотрите, что она нарассказывала Малахову!

«Я тебя выкуплю и никому не отдам»: тест iPhone X Осень 2017-го не стала исключением для поклонников «яблочной» техники — компания Apple явила миру iPhone X. Пока кое-кто пускает слюни, берет 100-тысячный кредит, ругает новую модель по чем зря или ночует в очередях за новинкой, мы взяли и протестировали «десяточку» в суровых реалиях сибирской зимы. Результаты и не слишком утешительные выводы- в нашем обзоре.

«Люба, бойтесь рутинных муравьиных!»: истории из жизни красноярского астролога Признайтесь, даже если в гороскопы вы не верите, то свой знак зодиака знаете наверняка. И пока ученые называют астрологов шарлатанами и плутами, те, в свою очередь, умудряются делать на «Луне в Раке» неплохие деньги. Мы поговорили с красноярским астрологом Ольгой о том, почему красноярцы верят в сомнительные вещи и сколько готовы платить за предсказания судьбы.

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