Единственному в Сибири колумбийскому тамарину нашли московскую невесту

В «Роев ручей» привезли невесту для колумбийского эдипова тамарина.
В октябре представители парка флоры и фауны рассказали, что у них появилась редкая обезьяна — эдипов тамарин. Самца назвали Эйнштейном за копну длинных белых волос, похожую на прическу ученого Альберта Эйнштейна.
Недавно для него в «Роев ручей» привезли невесту из Москвы. В пресс-службе рассказали, что самочке 3,5 года и зовут ее Грета.
«Девушка не местная, москвичка, но общий язык обезьянки нашли быстро и сдружились. Таким образом, череда „свадеб“ и новоселий в „Роевом ручье“ в этом году у игрунковых обезьян побила многолетний рекорд», — рассказали представители парка.
Игрунковые обезьяны заняли целую галерею на первом этаже экспозиции «Экзотические животные». Напротив вольеров с шимпанзе поселились игрунки обыкновенные, семья красноруких тамаринов с малышами, буроголовые тамарины и эдиповы тамарины.