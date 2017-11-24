Единственному в Сибири колумбийскому тамарину нашли московскую невесту

В «Роев ручей» привезли невесту для колумбийского эдипова тамарина.

В октябре представители парка флоры и фауны рассказали, что у них появилась редкая обезьяна — эдипов тамарин. Самца назвали Эйнштейном за копну длинных белых волос, похожую на прическу ученого Альберта Эйнштейна.

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Недавно для него в «Роев ручей» привезли невесту из Москвы. В пресс-службе рассказали, что самочке 3,5 года и зовут ее Грета.

«Девушка не местная, москвичка, но общий язык обезьянки нашли быстро и сдружились. Таким образом, череда „свадеб“ и новоселий в „Роевом ручье“ в этом году у игрунковых обезьян побила многолетний рекорд», — рассказали представители парка.

Игрунковые обезьяны заняли целую галерею на первом этаже экспозиции «Экзотические животные». Напротив вольеров с шимпанзе поселились игрунки обыкновенные, семья красноруких тамаринов с малышами, буроголовые тамарины и эдиповы тамарины.