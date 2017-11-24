Трамваи пустят в объезд из-за ремонта Красраба

В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» общественный транспорт будет ходить по новой схеме до 22:00 3 декабря. Движение в районе остановки «Кинотеатр „Родина“» ограничено из-за ремонта канализации, которую накануне повредили рабочие.

Как рассказали в департаменте транспорта Newslab.ru, схема движения автобусов не изменится: они будут ходить по трамвайным путям на проспекте.

Поэтому изменится схема движения двух трамваев. Маршрут № 4 эти три дня будет двигаться так: «КрасТЭЦ» — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — транспортный проезд — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь. В обратном направлении: Предмостная площадь — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — «КрасТЭЦ».

Трамвай маршрут № 6 будет двигаться следующим образом: пос. Энергетиков — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь. Обратно: Предмостная площадь — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — пос. Энергетиков.

Трамвайные маршруты № 5 и 7 не изменятся.

Информацию о схемах движения городского общественного транспорта можно уточнить в центральной диспетчерской службе МКУ «Красноярскгортранс» по телефону 2-56-84-00.

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