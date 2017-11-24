Глава администрации района в Красноярском крае пойдет под суд за коррупцию

Уголовное дело против главы администрации Краснотуранского района Красноярского края Виктора Линдта, возбужденное в мае 2017 года, направлено в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.

В ходе расследования было установлено, что в конце 2016 года чиновник подписал фиктивные акты выполненных работ по строительству в районе туристско-рекреационной зоны, деньги на которое были выделены из бюджета края в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Этими действиями Линдт нанес краевой казне ущерб более чем в 500 тысяч рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорят в Следкоме.

Это не единственный вопрос правоохранительных органов к Линдту. Еще в феврале 2017 года его заподозрили в растрате 6 млн бюджетных рублей, выделенных на развитие туризма в районе. А позже было выявлено множество оплаченных, но не исполненных муниципальных контрактов на строительство жилых домов.