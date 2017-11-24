Депутат горсовета в горах Перу принимает жалобы красноярцев

Депутат Красноярского горсовета Артем Бадюков на своей официальной странице в Facebook как народного избранника отчитывается о проделанной им работе. Однако сам в это время нередко находится за рубежом, что следует из публикаций на его личной странице в той же социальной сети.

К примеру, 27 ноября 2017 года на странице депутата появился пост о странном, на его взгляд, ограждении на ул. Менжинского. Причем, судя по геолокации, находился он в Красноярске. Меж тем сам Артем Бадюков в этот момент, как утверждают данные о его местоположении на личной странице, находился в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где фотографировался со статуей Христа и местными полицейскими.

Вот и вчера депутат Бадюков снова принял жалобу красноярцев на отсутствие освещения спортплощадки. Хотя сам находился в горах Перу.

Отметим, что в адрес Артема Бадюков уже звучали обвинения в том, что он больше путешествует, чем работает. А в начале ноября 2017 года стало известно, что депутат, после скандала с дохлой крысой в одном из цехов, покинет пост директора муниципального «Школьного комбината питания». Тогда связаться с ним не удалось — он весь день не брал трубку. А еще раньше он объявил о необходимости поднять цены на еду для учащихся практически на 50 %.